لمدة أربع مواسم.. الديار العربية راعيًا لـ” الأهلي”

بدر النهدي (جدة)

نظّمت شركة الديار العربية حفلاً في فندق الريتز-كارلتون بجدة؛ بمناسبة تدشين اتفاقية الرعاية الإستراتيجية مع شركة النادي الأهلي، التي تمتد لأربعة أعوام من 2025 حتى 2029.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي د. خالد الغامدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية المهندس معمر العطاوي، بالإضافة إلى عددٍ من قيادات الجهتين.

وجرى توقيع الاتفاقية بين ممثل شركة النادي الأهلي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري أمير توفيق، ومن جانب شركة الديار العربية جهاد الرجال، مدير إدارة التسويق.

ورحّب المهندس معمر العطاوي بالحضور قائلاً: “يسعدنا في الديار العربية تدشين هذه الشراكة التي تعكس رؤيتنا في دعم صناعة الرياضة وتعزيز حضورنا ضمن واحد من أكبر الأندية جماهيرية في المملكة. نؤمن بأن الاستثمار في الرياضة يفتح آفاقًا واسعة للفرص المستقبلية ويواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

من جهته، أكد الدكتور خالد الغامدي أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لنهج الأهلي في بناء علاقات نوعية مع كيانات رائدة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لمنظومة النادي وتسهم في دعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للاتفاقية، سيظهر شعار شركة الديار العربية على كتف القميص الرسمي للفريق الأول لكرة القدم طوال فترة الشراكة، تعزيزًا لحضور العلامة ضمن القطاع الرياضي.