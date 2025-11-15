القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه

واس (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، في وفاة شقيقه السيد شه مال جمال رشيد- رحمه الله.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، في وفاة شقيقه السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى- العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنه سميع مجيب”.
