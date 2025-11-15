الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029 

محمد الجليحي (الرياض)
جددت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجولف ثقتها في ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا للاتحاد للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك خلال اجتماعها، الذي عُقد في الرياض على هامش البطولة العربية للرجال والروّاد، وسط حضور ممثلي الاتحادات العربية وأعضاء المكتب التنفيذي.
واستهل الرميان الاجتماع بكلمة رحّب فيها برؤساء وممثلي الاتحادات العربية، مؤكدًا اعتزازه باستضافة المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات المهمة، ورحب بالحضور بقوله:” أرحّب بكم أجمل ترحيب في وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى لكم إقامة طيبة على هامش منافسات البطولة العربية للجولف.
لقد شهد الجولف العربي خلال العام الماضي نموًا واضحًا في مستوى البطولات والتنظيم والمنافسة، بفضل الجهود المشتركة والمبادرات التطويرية التي أطلقها الاتحاد، وفي مقدمتها السلسلة العربية للجولف، التي تعد نقطة تحول في مسار لاعبينا العرب نحو الاحتراف العالمي، إلى جانب برنامج النخبة للمنح الرياضية الذي يسهم في تطوير المواهب العربية الواعدة وتمكينها.”
كما قدّم نوح علي رضا، الأمين العام للاتحاد العربي للجولف، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بلقاء ممثلي الاتحادات العربية مجددًا، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية العمومية يشكل محطة مهمة لتقييم المرحلة الماضية ورسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الجولف العربي.
وقال: “يسعدني أن أرحّب بكم من جديد في اجتماعات الجمعية العمومية، ونعتز بوجودكم بين إخوانكم في الرياض. اجتماعنا اليوم امتداد لمسيرة طويلة من التعاون، وفرصة ثمينة لتوحيد الرؤى وتعزيز مستقبل الجولف العربي.”
وشهدت الجمعية العمومية إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للدورة الجديدة، حيث أسفرت نتائجها عن تزكية ياسر بن عثمان الرميان لرئاسة الاتحاد العربي للجولف لفترة جديدة حتى عام 2029، تجديدًا للثقة الممنوحة له تقديرًا لجهوده الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير الجولف العربي.
كما أسفرت الانتخابات عن تزكية مصطفى الزين من الجامعة الملكية المغربية للجولف بمنصب نائب الرئيس الأول، وانتخاب عادل الفياض من الاتحاد البحريني للجولف نائبًا للرئيس الثاني.
وضمّ المكتب التنفيذي في عضويته كلًّا من:
فهد النعيمي – الاتحاد القطري للجولف، وكريم سلام – الاتحاد اللبناني للجولف، ومحمد الفتني – الجامعة التونسية للجولف، وعمر هشام طلعت – الاتحاد المصري للجولف، وفريحان بوشماوي – ممثلة مقعد العنصر النسائي، وعمر الحسيني – الاتحاد الفلسطيني للجولف، وعبدالله الهاشمي – ممثل الاتحاد الآسيوي، وغسان قباني – ممثل الاتحاد الإفريقي، ونوح علي رضا – أمين عام الاتحاد العربي للجولف.
تأتي هذه التشكيلة لتجسد مزيجًا من الخبرات العربية وتشكل دعمًا مهمًا لمسيرة الاتحاد في المرحلة المقبلة.
وقدّم عبدالعزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية، شرحًا مفصلًا حول آلية الانتخابات وإجراءاتها وفق اللوائح المنظمة.
وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن تجديد الثقة بياسر الرميان يأتي تتويجًا للمبادرات النوعية التي قدّمها خلال رئاسته، والتي أسهمت في نقل الجولف العربي إلى آفاق أوسع، سواء من خلال تأسيس السلسلة العربية للجولف بنظام تصنيف موحّد، أو عبر إطلاق برنامج النخبة للمنح الرياضية، إضافة إلى المعرض التوثيقي المصاحب للبطولة العربية هذا العام، والذي مثّل خطوة أولى في بناء منظومة متكاملة لحفظ تاريخ الاتحاد العربي للجولف ورصد إنجازاته على مدى خمسة عقود.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الاتحادات العربية استمرارها في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مبادرات التطوير في مختلف الدول العربية، ودعم خطط الاتحاد الهادفة إلى صناعة بطل عربي عالمي، وتوسيع قاعدة اللعبة، وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.
