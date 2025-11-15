الأخضر السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًّا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام في جدة، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.