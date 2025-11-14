يوسف الهالي يتوّج بطلًا للعرب والأمير خالد بن سعود الفيصل يتصدر فئة الروّاد في ختام البطولة العربية 

محمد الجليحي (الرياض)

اختتمت اليوم منافسات البطولة العربية للجولف للرجال والروّاد المقدمة من البنك العربي الوطني والتي على أرض نادي الرياض للجولف، في نسخة مميزة قدّم خلالها اللاعبون العرب مستويات فنية عالية عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجولف في المنطقة. وشهد اليوم الختامي تتويج أبطال الفردي والفرق وسط حضور رفيع من ممثلي الاتحادات العربية.

وتوج اللاعب يوسف الهالي من المملكة المغربية بلقب الفردي لفئة الرجال بعد أداء متألق على مدار أيام البطولة، ليؤكد تفوّق الجولف المغربي واستمرار حضوره القوي على الساحة العربية.

وبهذا الفوز، تأهّل الهالي تلقائيًا للمشاركة في بطولة السعودية الدولية المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والتي ستُقام الأسبوع المقبل في نادي الرياض للجولف بمشاركة نخبة من نجوم العالم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان “واو” – جولف وسيارات وموسيقى الذي يأتي على أجندة موسم الرياض 2025. وحل بالمركز الثاني اللاعب المصري عيسى ابو العلا فيما جاء ثالثا رضا الهالي من المملكة المغربية .



وفي فئة الفرق حل المنتخب المغربي بالمركز الاول فيما جاء منتخب جمهورية مصر ثانيا وحل بالمركز الثالث منتخب دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي فئة الروّاد، خطف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل لقب الفردي بعد أداء ثابت ومستوى مميز، ليضيف إنجازًا جديدًا للجولف السعودي في نسخة شهدت منافسة قوية بين نخبة اللاعبين العرب من جيل الروّاد وجاء بالمركز الثاني اللاعب البحريني حمد مبارك عفنان وحل ثالثا سليمان برادى من المملكة المغربية .

وفي فئة فرق الرواد توج منتخب مملكة البحرين بالمركز الاول وحل ثانيا منتخب الجمهورية اللبنانية وفي المركز الثالث منتخب المملكة المغربية .

وقد جرت مراسم التتويج بحضور كلٍّ من: عثمان البدر، نائب الرئيس التنفيذي للمصرفية في البنك العربي الوطني – الراعي الرسمي للبطولة، ونوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، إلى جانب ممثلي الاتحاد العربي للجولف، الذين شاركوا في تسليم الكؤوس للفائزين.

وعبّرت الوفود العربية عن تقديرها الكبير لحسن التنظيم والاستضافة المميزة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد السعودي للجولف، مثمنين جهود معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان في تطوير الجولف العربي، خصوصًا بعد تجديد الثقة به رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى عام 2029 خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد على هامش البطولة.



كما وجّه الاتحادان العربي والسعودي للجولف شكرهما وتقديرهما إلى البنك العربي الوطني لرعايته الكريمة للبطولة، مؤكدين أن هذا الدعم شكّل إضافة نوعية وركنًا أساسيًا في نجاح النسخة الحالية.

واختُتم الحفل بالتقاط الصورة التذكارية للأبطال ورؤساء الوفود، وسط أجواء مليئة بالفخر والاعتزاز ببطولة حملت الروح العربية الأصيلة، وأكدت المكانة المتنامية للجولف العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

نتائج البطولة

• فئة الرجال – الفردي:

المركز الأول: يوسف الهالي من المملكة المغربية

المركز الثاني: عيسى ابو العلا من جمهورية مصر العربية

المركز الثالث: رضا الهالي من المملكة المغربية

• فئة الرجال – الفرق:

المركز الأول: المملكة المغربية

المركز الثاني : جمهورية مصر العربية

المركز الثالث: دولة الامارات العربية المتحدة

• فئة الرواد – الفردي:

المركز الأول: صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سعود الفيصل من المملكة العربية السعودية

المركز الثاني: حمد مبارك عفنان من مملكة البحرين

المركز الثالث: سليمان بيرادا من المملكة المغربية

• فئة الروّاد – الفرق:

المركز الأول: منتخب مملكة البحرين

المركز الثاني : الجمهورية اللبنانية

المركز الثالث: المملكة المغربية