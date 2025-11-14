ينبع تشهد انطلاق النسخة السابعة لرالي داكار السعودية 2026

هاني البشر (الرياض)

كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المسوقة لرالي داكار السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبإشراف وزارة الرياضة عن تفاصيل رالي داكار السعودية 2026، والذي يقام للعام السابع على التوالي على أرض المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس في حلبة كورنيش جدة، وشهد الكشف عن المسار الجديد للرالي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، والسيد يان لومان المدير العام لمنظمة A.S.O والسيد ديفيد كاستيرا مدير رالي داكار، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الرياضة والشركاء الرئيسيين والقائمين على الرالي.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: “كل نسخة من رالي داكار السعودية تروي قصة جديدة من مسيرة الطموح والتميز والفخر، إذ يجسد مسار رالي داكار 2026 جمال التنوع الطبيعي للمملكة بصورة غير مسبوقة، من الكثبان الرملية إلى الجبال الشاهقة، ليؤكد مكانة المملكة كموطن جديد وعصري لهذا الحدث العالمي. وأكد سموه: أن المملكة في كل عام، لا تكتفي باستضافة أصعب راليات العالم، بل تعيد صياغة مفهوم التجربة، وتطورها بما يعزز مكانتها الدولية.

وأضاف سموه: يجسد بطلنا يزيد الراجحي الحلم السعودي الذي أصبح واقعًا، فهو كان ولا يزال مصدر إلهام لجيل كامل من الشباب والسائقين، ويعكس برنامج “الجيل السعودي القادم” هذه العلاقة المتينة بين الأبطال والمواهب الصاعدة، إذ يمنح السائقين والملاحين السعوديين فرصة تحقيق أحلامهم والمشاركة يومًا ما في رالي داكار والتألق في منافساته.

سيشهد الرالي مشاركة 812 متسابقًا من بينهم 39 مشاركة، يمثلون 69 جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر 433 مركبة موزعة على فئات الرالي المتنوعة، وسيتطلّب السباق قطع مسافة إجمالية تبلغ 7994 كيلومترًا، منها 4840 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وسينطلق رالي داكار السعودية 2026 من ينبع على ساحل البحر الأحمر، يوم 3 يناير المقبل، ليخوض المشاركون رحلة حافلة بالتنوع الجغرافي والمغامرة مروراً بكل من العلا، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وبيشة، والحناكية، قبل أن يُسدل الستار على المنافسات مجدداً في ينبع يوم 17 يناير 2026.

وسيشهد السباق مرحلةً واحدةً استعراضية، و13 مرحلةً، على النحو التالي:

– المرحلة الاستعراضية يوم السبت 3 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 98 كم (المرحلة الخاصة 23 كلم).

– المرحلة 1 يوم الأحد 4 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 518 كلم (المرحلة الخاصة 305 كلم).

– المرحلة 2 يوم الاثنين 5 يناير: ينبع – العُلا، لمسافة 504 كلم (المرحلة الخاصة 400 كلم).

– المرحلة 3 يوم الثلاثاء 6 يناير: العُلا – العُلا، لمسافة 666 كلم (المرحلة الخاصة 422 كلم).

– المرحلة 4 يوم الأربعاء 7 يناير: العُلا – مخيم المبيت، لمسافة 526 كلم (المرحلة الخاصة 451 كلم).

– المرحلة 5 يوم الخميس 8 يناير: مخيم المبيت – حائل، لمسافة 428 كلم (مرحلة خاصة 372 كلم).

– المرحلة 6 يوم الجمعة 9 يناير: حائل – الرياض، لمسافة 920 كلم (المرحلة الخاصة 331 كلم).

– يوم الراحة السبت 10 يناير: الرياض

– المرحلة 7 يوم الأحد 11 يناير: الرياض – وادي الدواسر، لمسافة 876 كلم (المرحلة الخاصة 462 كلم).

– المرحلة 8 يوم الإثنين 12 يناير: وادي الدواسر – وادي الدواسر، لمسافة 717 كلم (المرحلة الخاصة 481 كلم).

– المرحلة 9 يوم الثلاثاء 13 يناير: وادي الدواسر – لمخيم المبيت، لمسافة 531 كلم (المرحلة الخاصة 410 كلم).

– المرحلة 10 يوم الأربعاء 14 يناير: مخيم المبيت – بيشة، لمسافة 469 كلم (المرحلة الخاصة 421 كلم).

– المرحلة 11 يوم الخميس 15 يناير: بيشة – الحناكية، لمسافة 882 كلم (المرحلة الخاصة 347 كلم).

– المرحلة 12 يوم الجمعة 16 يناير: الحناكية – ينبع، لمسافة 718 كلم (المرحلة الخاصة 310 كلم).

– المرحلة 13 يوم السبت 17 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 141 كلم (المرحلة الخاصة 105 كلم).

وشهد المؤتمر الصحفي تكريم بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، الذي سطّر اسمه في تاريخ البطولة بتحقيقه أول فوز سعودي في رالي داكار 2025، كما تم الإعلان عن اختيار السائقين السعوديين حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي للمشاركة في الرالي ضمن برنامج “الجيل السعودي القادم”، الهادف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة وتأهيلها للمنافسة في كبرى بطولات رياضة المحركات العالمية.