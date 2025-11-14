منتدى TOURISE يطلق مبادرة “التأشيرة عبر الملف الشخصي” من الرياض لتسهيل سفر الملايين

البلاد (الرياض)
أطلق منتدى TOURISE خلال نسخته الافتتاحية مبادرة رائدة تحمل اسم “التأشيرة عبر الملف الشخصي” (Visa by Profile) وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وتمكن هذه المبادرة حاملي بطاقات Visa المؤهلين الراغبين في زيارة المملكة من الحصول على معالجة سريعة لتأشيراتهم، حيث يمكن للمسافرين المؤهلين الحصول على تأشيرتهم السياحية الإلكترونية خلال دقائق معدودة من خلال استخدام بيانات جواز السفر وبطاقة Visa فقط.
وأعدت المبادرة الهيئة السعودية للسياحة وطُورت بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة بالتعاون مع شركة Visa والبنوك المشاركة في المبادرة, وتهدف إلى تقليل التحديات أمام السفر، واستقطاب السياح، وتسريع إجراءات اتخاذ القرار بشأن التأشيرات من خلال التكامل الرقمي والتعاون التنظيمي.
وتعتمد المبادرة على تقييم الجدارة الائتمانية للمسافرين لضمان الملاءة المالية، بما يسهم في تلبية متطلبات الدول وتسهيل إجراءات الموافقة لملايين المسافرين الجدد حول العالم, وستكون المبادرة متاحة أمام البنوك الراغبة في المشاركة، على أن تُطلق في عام 2026، مع استمرار التوسع تبعًا لانضمام المزيد من البنوك إلى الشراكة، وبقية مقدمي البطاقات الائتمانية.
وصُممت مبادرة Visa by Profile لأتمتة عملية إصدار التأشيرات بالكامل، من خلال تكامل بين الجهات الحكومية والمطارات والأنظمة الرقمية التي تُشغّلها مؤسسات مثل مكاتب الائتمان والبنوك.
وفي هذا الإطار قال معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة TOURISE الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: “إن مبادرة Visa by Profile تعني الوصول إلى الفرص، والتنقّل، والتواصل, ومن خلال توحيد الجهود بين المؤسسات المالية والجهات السياحية، نبني إطارًا أكثر ذكاءً للسفر العالمي يُبسّط الإجراءات ويوسّع نطاق الوصول على مستوى واسع, مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل تحولًا جوهريًا في تسهيل الدول لحركة الأفراد، وأنظمة أكثر كفاءة، وتجربة أكثر مرونة للمسافرين حول العالم.
من جانبه أوضح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن هذه المبادرة الرائدة أطلقت لتسهيل قدوم الزوار إلى المملكة من حملة بطاقات فيزا الائتمانية المؤهلين عبر المنصة بالتكامل بين البنوك المشاركة في المبادرة وشركة فيزا، وسيتمكن الزوار المؤهلون من الحصول على تأشيرة زيارة سياحية تصدر بشكل إلكتروني وفوري بكل يسر وسهولة, مؤكدًا أن هذه الخطوة الرائدة وغير المسبوقة عالميًا تأتي في إطار جهود المملكة المستمرة في تعزيز السياحة ودخول الزوار من خلال تيسير الإجراءات مما يعزز مكانة المملكة وجهة سياحية رائدة عالميًا.
بدوره، قال الرئيس العالمي لحلول الحكومات في فيزا راجيف جاروديا: “إن التعاون مع TOURISE والجهات الحكومية في المملكة بمبادرة “فيزا عبر الملف الشخصي” يُبنى على إطار عمل التأشيرات الحالي في المملكة، ما يجعل العملية أسرع وأكثر أمانًا وسهولة للمستخدم, من خلال تمكين الموافقات الآمنة على التأشيرات، وتوفير طرق رقمية يستفيد منها المسافرون والحكومات والشركاء على حد سواء”.
