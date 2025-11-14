كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة

البلاد (جدة)

تشارك كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة (SIDC JEDDAH 2025) في نسخته الأولى ، بوصفها شريكاً استراتيجياً، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2025 م في فندق هيلتون جدة.

وأوضح رئيس المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس لجنة عمداء طب الأسنان السعودية الأستاذ الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره، أن مشاركة كلية طب الأسنان في تنظيم هذا الحدث العلمي العالمي يأتي في إطار التزامها المستمر بدعم مسيرة التطوير المهني والأكاديمي في مجال صحة الفم والأسنان، وحرصها على تمكين منسوبيها وطلابها من الانخراط الفاعل في المؤتمرات العلمية الدولية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم البحثية وتعزيز حضور الكلية على الساحة الأكاديمية العالمية. وأوضح سعادته أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة تجمع نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين، ويهدف إلى تبادل الخبرات ومواكبة أحدث المستجدات والتقنيات في مجال طب الأسنان من خلال المعرض المصاحب، مؤكدًا أن ما يتضمنه من محاضرات علمية وورش عمل متقدمة سيسهم في تطوير مهارات الممارسين وطلاب الامتياز، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في هذا التخصص الحيوي داخل المملكة وخارجها.

وأضاف الدكتور ميره أن انعقاد هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز يعكس دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكات الأكاديمية والدولية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة التعليم والصحة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات التخصصية.

كما أشار إلى عزم لجنة عمداء كليات طب الأسنان السعودية عقد اجتماعها الواحد والأربعين على هامش هذا المؤتمر، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي ستسهم في تطوير وجودة تعليم طب الأسنان وتعزز من تبادل الخبرات بين كليات طب الأسنان في المملكة

بدوره ، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس اللجان المنظمة للمؤتمر الدكتور زياد اللاحم، أن المؤتمر يعدّ منصة وطنية وعالمية لتبادل الخبرات، كونه يجمع 120 متحدثاً بارزاً و13 شريكاً أكاديمياً ، في حين أن التوسع في برنامج المؤتمر من ندوات متخصصة إلى 20 ورشة عمل تطبيقية ومعرض بمساحة 1500م2، يؤكد التزام الجمعية بدعم الابتكار والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الفموية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.”

ويشهد المؤتمر هذا العام توسعاً ملحوظاً في حجم المشاركة والبرنامج العلمي، حيث يستضيف ما مجموعه 120 متحدثاً من نخبة الخبراء والمتخصصين، بمشاركة32 متحدثاً دولياً يقدمون أحدث الأبحاث والتقنيات العالمية ، و64 متحدثاً محلياً يمثلون الخبرات الوطنية الرائدة و 24 محلياً متميزاً في مجالات تخصصية دقيقة، كما يشارك 52 رئيساً للجلسات من الخبراء في مجال طب الأسنان لإدارة حلقات النقاش العلمية وضمان ثراء الحوار.

ويركّز البرنامج العلمي للمؤتمر على تنويع المعرفة وتعزيز المهارات العملية عبر تقديم ثلاث ندوات تخصصية تشمل ندوة مخصصة لطب أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة ، و ندوة متعمقة في طب أسنان الأطفال ، وندوة ثالثة متخصصة في طب أمراض الفم.

كما يتضمن البرنامج العلمي 20 ورشة عمل توفر التدريب العملي في أهم تخصصات طب الأسنان، وتشمل محاور رئيسية مثل: زراعة الأسنان، وتجميل الأسنان، وعلاج الجذور، وطب أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان، واستخدام الليزر في طب الأسنان، بالإضافة إلى ورشة خاصة للفنيين في طب الأسنان.

ويتخلل المؤتمر تنظيم مسابقات وجوائز البحث العلمي لثلاث فئات تتضمن مسابقة الأبحاث لـلدراسات العليا ، ومسابقة الملصقات العلمية ، ومسابقة في جائزة القسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

ويحظى المؤتمر بدعم 13 شريكاً أكاديمياً من مختلف الكليات وأقسام طب الأسنان بالمستشفيات الكبرى.

وعلى هامش المؤتمر، سيتم عقد اجتماعات لنخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين ممثلة في اجتماع لجنة عمداء طب الأسنان بالمملكة ،و اجتماع آخر للجمعية العمومية لطب الفم.