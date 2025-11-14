دورة ألعاب التضامن الإسلامي| العنزي يتأهل لنهائي وزن 67 كجم للملاكمة التايلندية

تأهل لاعب المنتخب السعودي عامر العنزي لنهائي وزن (67 كجم) أمام الإماراتي محمد مرضي، ضمن مسابقة الملاكمة التايلندية في دورة الألعاب الإسلامية السادسة للتضامن الإسلامي (الرياض 2025)، إذ جاء تأهل العنزي، بعد فوزه أمس في لقاء دور نصف النهائي على الأذربيجاني صلاح الدين غوجازيد بنتيجة (29 – 28).