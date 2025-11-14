دورة ألعاب التضامن الإسلامي| العنزي يتأهل لنهائي وزن 67 كجم للملاكمة التايلندية

البلاد (الرياض)
تأهل لاعب المنتخب السعودي عامر العنزي لنهائي وزن (67 كجم) أمام الإماراتي محمد مرضي، ضمن مسابقة الملاكمة التايلندية في دورة الألعاب الإسلامية السادسة للتضامن الإسلامي (الرياض 2025)، إذ جاء تأهل العنزي، بعد فوزه أمس في لقاء دور نصف النهائي على الأذربيجاني صلاح الدين غوجازيد بنتيجة (29 – 28).
وحققت لاعبة فريق السعودية سهى الفار الميدالية البرونزية في الملاكمة التايلندية وزن (57) كجم، بعد خسارتها في نصف النهائي من الإيرانية زهرة أكبري بنتيجة (27 – 30).
ونال زميلها الملاكم عناد باعويضان الميدالية البرونزية في وزن (75) كجم بعد خسارته في نصف النهائي أمام الأفغاني محمد جاهنجير بنتيجة (28 – 29)، وبهاتين البرونزيتين ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في الألعاب الإسلامية، إلى (24) ميدالية (5 ذهبيات، فضية، 18 برونزية).