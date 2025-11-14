دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.. الفرسان السعوديون يتأهلون للجولة النهائية لفردي الحواجز

جاء تأهل الفرسان الثلاثة بعد ختام الجولة الثانية التي أُقيمت أمس؛ حيث أنهى الشربتلي المسار بزمن (75.06) ثانية دون أخطاء، والمبطي بزمن (80.40) ثانية وثلاثة أخطاء، فيما سجل الراجحي (71.10) ثانية وأربع أخطاء.