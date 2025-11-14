دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”.. الفرسان السعوديون يتأهلون للجولة النهائية لفردي الحواجز

البلاد (الرياض)
تأهل فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز، عبدالله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، إلى الجولة النهائية لمنافسات فردي الحواجز، ضمن دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي (الرياض 2025)، التي ستقام اليوم في ميدان الجنادرية.
جاء تأهل الفرسان الثلاثة بعد ختام الجولة الثانية التي أُقيمت أمس؛ حيث أنهى الشربتلي المسار بزمن (75.06) ثانية دون أخطاء، والمبطي بزمن (80.40) ثانية وثلاثة أخطاء، فيما سجل الراجحي (71.10) ثانية وأربع أخطاء.
ويُعدُّ تأهل الفرسان تأكيدًا على تميز الفروسية السعودية، حيث يسعى المنتخب السعودي لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق ميدالية جديدة تُضاف إلى رصيد المملكة في الدورة.