دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025”: منتخبا الووشو كونغ والدواثلون يدشّنان مشاركتهما اليوم

البلاد (الرياض)
يدشّن لاعب المنتخب السعودي للووشو كونغ فو راشد الرشيدي، مشاركة فريق السعودية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي “الرياض 2025″، التي تنطلق اليوم في بوليفارد رياض سيتي.
ويمثل أخضر الووشو كونغ فو، سارة عبدالجواد في منافسات وزن (56) كجم، وأمان الجيزاني في منافسات وزن (60) كجم، والرشيدي في وزن (70) كجم.
وتنطلق غدًا، منافسات سباق الدواثلون فئة “السبرنت”، وذلك في متنزّه الرمال بميدان الجنادرية.
وكانت لاعبة فريق السعودية للدواثلون، كرمة الجارودي، قد أنهت استعداداتها للمشاركة في السباق، الذي يمتد لـ(27.5) كم، مقسمة لـ(5) كم للجري الأول، يليها (20) كم ركوب الدراجة الهوائية، ثم (2.5) كيلو للجري النهائي.