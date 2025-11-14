الرئيسية
جوارديولا يزور الدرعية التاريخية
صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      14 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدرعية)

قام المدرب الإسباني بيب جوارديولا بزيارة خاصة إلى مدينة الدرعية، حيث اطلع على المخطط التطويري والهوية العمرانية للموقع.

وتجول جوارديولا في حي الطريف التاريخي، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، واستمع إلى عرض مفصل حول القيمة الثقافية والتاريخية للمكان ودوره في مشروع تطوير الدرعية.

كما التقى خلال الزيارة بالأمير خالد بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية الرياضية، وجيري إنزيريلو، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، حيث تم مناقشة خطط التطوير الرياضي في المنطقة وتعزيز دورها في استضافة الفعاليات العالمية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

