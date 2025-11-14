الرياضة

تأكيد مجموعات نهائيات FIFAe 25: الإثارة العالمية تنطلق من الرياض في 10 ديسمبر

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      14 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر (الرياض)
أعلنت قرعة نهائيات FIFAe 25 عن المجموعات الرسمية للمنتخبات الوطنية المشاركة في أضخم بطولات كرة القدم الإلكترونية، والتي تشمل ثلاث منافسات ضمن كأس العالم FIFAe™: روكيت ليغ. (15-19 ديسمبر)، وeFootball™ للكونسول (10-13 ديسمبر)، وeFootball™ للهاتف المحمول (10-13 ديسمبر).

بعد اختتام سلسلة التصفيات المشوّقة التي شاركت فيها أكثر من 94 دولة، تُحدد هذه القرعة مسار المنافسة في إحدى أضخم فعاليات الرياضات الإلكترونية للمنتخبات، حيث تنتظر الفرق مراحل مجموعات قوية تليها أدوار الإقصاء الحاسمة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *