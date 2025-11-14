تأكيد مجموعات نهائيات FIFAe 25: الإثارة العالمية تنطلق من الرياض في 10 ديسمبر

هاني البشر (الرياض)

أعلنت قرعة نهائيات FIFAe 25 عن المجموعات الرسمية للمنتخبات الوطنية المشاركة في أضخم بطولات كرة القدم الإلكترونية، والتي تشمل ثلاث منافسات ضمن كأس العالم FIFAe™: روكيت ليغ. (15-19 ديسمبر)، وeFootball™ للكونسول (10-13 ديسمبر)، وeFootball™ للهاتف المحمول (10-13 ديسمبر).

بعد اختتام سلسلة التصفيات المشوّقة التي شاركت فيها أكثر من 94 دولة، تُحدد هذه القرعة مسار المنافسة في إحدى أضخم فعاليات الرياضات الإلكترونية للمنتخبات، حيث تنتظر الفرق مراحل مجموعات قوية تليها أدوار الإقصاء الحاسمة.