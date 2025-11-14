انطلاق فعاليات “بيست لاند” ضمن موسم الرياض 2025 بجوائز تفوق مليوني ريال

البلاد (الرياض)
انطلقت أمس الخميس، فعاليات منطقة “بيست لاند”، ضمن موسم الرياض 2025، بحضور صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون، في أول تجربة من نوعها عالميًا مستوحاة من تحدياته الشهيرة التي تحولت إلى مغامرات واقعية يعيشها الزوار.
وتقدّم المنطقة جوائز مالية تتجاوز مليوني ريال سعودي للفائزين في تحديات “بيست أرينا”، تجمع الحركة والذكاء وروح المغامرة، فيما تمنح الجائزة الكبرى في ختام الموسم لصاحب أعلى مجموع نقاط.
وتضم “بيست لاند” تجارب تفاعلية تناسب جميع الفئات العمرية، إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال وأكثر من 20 منفذًا للمأكولات والمشروبات، لتشكل وجهة ترفيهية متكاملة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 الذي يواصل ترسيخ مكانة العاصمة وجهة عالمية للترفيه.