الترفيه: ليلة طربية استثنائية تجمع” محمد شاكر وآدم ووائل جسار” على مسرح أبو بكر سالم

هاني البشر (الرياض)

في امسية مليئة بالإحساس والحضور الطربي، عاش جمهور الرياض ليلة لا تنسى جمعت ثلاثة من أبرز الأصوات العربية: محمد شاكر، وآدم، ووائل جسار، في حفل كامل العدد على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم شركة بنش مارك ضمن فعاليات موسم الرياض.

محمد شاكر… افتتاح هادئ يلامس القلوب

اعتلى محمد شاكر المسرح أولاً وسط تفاعل كبير، ليبدأ فقرته بأغنية” أحلى رسمة” التي رددها الجمهور معه بحماس، ثم قدم “يا غايب” وسط موجة من التصفيق والهتاف.

وفي لحظة لافتة، ارتدى شاكر نظارته ليغني “كيفك على فراقي” بإحساس عال، زاد من تفاعل الحضور. واختتم فقرته بأغنية “انت ملك”، موجها شكره لجمهور الرياض ومعبراً عن محبته وتقديره للسعودية.

آدم… صوت قوي وحضور يخطف الأنظار

ثاني نجوم الليلة كان الفنان آدم، الذي صعد وسط تصفيق حار وقدم باقة مميزة من أعماله، أبرزها جديده “يا حلو” التي صاحبها تفاعل كبير من الجمهور.

وعزز آدم طابع الأمسية الطربي بختم فقرته برائعة أم كلثوم “سيرة الحب”، مقدماً أداء نال إعجاب الجميع.

وائل جسار إحساس راق يكمل السهرة

واختتمت الليلة مع النجم وائل جسار، الذي استقبل جمهوره السعودي بأغنية “مهما تقولو”، قبل أن يقدم “غريبة الناس” و”مشيت خلاص” وسط هتافات وغناء جماعي.

ولم يفوت جسار تقديم اللون الطربي الأصيل عبر أغنية العندليب”أسمر يا اسمراني”، التي أشعلت المسرح وأبرزت جمال تفاعل الجمهور معه.

ليلة مكتملة… وجمهور عاش كل لحظة

كانت الأجواء جميلة ومليئة بالشجن والفرح، ونجح الفنانون الثلاثة في تقديم تجربة موسيقية راقية استمتع بها الجمهور حتى اخر لحظة.

الحفل كان كامل العدد، وأكد مرة أخرى قدرات بنش مارك في تقديم أمسيات طربية متقنة، تعزز مكانة موسم الرياض كمنصة لصناعة أجمل اللقاءات الفنية.