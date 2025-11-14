“البحر الأحمر الدولية”: وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار “البحر الأحمر الدولي”

البلاد (تبوك)
أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية”، عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار “البحر الأحمر الدولي”، في خطوة تمثل محطة إستراتيجية جديدة ضمن مسار تنمية قطاع السياحة السعودي وتعزيز ارتباطه العالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مدينة ميلانو الإيطالية، لتؤسس رابطًا جويًا مباشرًا بين أوروبا وساحل البحر الأحمر السعودي.
ويتيح هذا الخط الجديد للمسافرين الأوروبيين الوصول بكل سهولة إلى وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”، والاستمتاع بتجارب متميزة تنسجم مع الطبيعة، سواء على متن “بي أوند” أو عبر مرافق مطار “البحر الأحمر الدولي” المصممة بمعايير عالمية مستوحاة من البيئة المحلية.
وجرى تدشين الخط الجديد خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات “قمة السياحة العالمية TOURISE” في الرياض، في حدث يعكس روح التعاون بين الشركاء الذين يسهمون في تأسيس حقبة جديدة من السفر الفاخر إلى المملكة.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو أن إطلاق الخط المباشر من ميلانو يعد لحظة تحول مهمة في مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر اتصالًا بالعالم, ويجسد الالتزام بتقديم تجارب سياحية تعكس روح الابتكار التي تقوم عليها المشاريع.
وتضم وجهة “البحر الأحمر” حاليًا تسعة فنادق تستقبل الضيوف، إضافة إلى “منتجع ثول الخاص” قبالة ساحل جدة، إلى جانب ما ستشهده وجهة “أمالا”، من افتتاح ستة منتجعات عالمية المستوى في مرحلتها الأولى، إضافة إلى نادٍ لليخوت، ومعهد الحياة البحرية “كوراليوم”، ومارينا متطورة، وقرية مارينا خلال الأسابيع المقبلة.