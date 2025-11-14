“البحر الأحمر الدولية”: وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار “البحر الأحمر الدولي”

أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية”، عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار “البحر الأحمر الدولي”، في خطوة تمثل محطة إستراتيجية جديدة ضمن مسار تنمية قطاع السياحة السعودي وتعزيز ارتباطه العالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مدينة ميلانو الإيطالية، لتؤسس رابطًا جويًا مباشرًا بين أوروبا وساحل البحر الأحمر السعودي.