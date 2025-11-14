الأخضر يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا

البلاد (جدة)

فاز الأخضر السعودي علي نظيره ساحل العاج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضِمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

بدأ المنتخب السعودي اللقاء بتشكيل مكون من نواف العقيدي فى حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله العمرى، ووليد الأحمد، ونواف بوشل، وعبدالله الخيبرى، وناصر الدوسرى، ومحمد كنو، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان.

نجح المنتخب السعودي في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7 من عمر المباراة عن طريق صالح أبو الشامات الذي تمكن بمجهود فردي من استغلال خطأ دفاعي قاتل من قِبل لاعبي ساحل العاجل ليسجل على يسار الحارس ببراعة.

بعد تسجيل الأخضر لهدفه الأول، حاول منتخب ساحل العاج إظهار رد فعل سريع، وكاد يدرك التعادل عن ديالو في الدقيقة 12 لكن الكرة مرت أعلى عارضة نواف العقيدي.

كما حاول لاعبو ساحل العاج إدراك هدف التعادل في أكتر من فرصة أخرى لكن العقيدي تمكن من الدفاع عن مرماه وكان أبرزها في الدقيقة 44 بعد رأسية من كيسيه.

وشهد شوط المباراة الأول هطول الأمطار بكثافة على أرضية ملعب الإنماء، ولم تستأنف المباراة في شوطها الثاني إلا بعدما تأكد الحكام من صلاحية أرض الملعب لاستكمال اللعب بين الفريقين.

ولم يختلف سيناريو شوط المباراة الثاني كثيرًا ما بين انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب في عدة، بالإضافة إلى تعدد محاولات لاعبي ساحل العاج لإدراك هدف التعادل لكنهم أهدروا كل الفرص التي لاحت لهم.

وفي الدقيقة 83، سجل فرانك كيسيه هدفًا لصالح ساحل العاج لكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة بداعي وجود تسلل.

ويخوض الأخضر ودية أخرى أمام الجزائر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية في كأس العرب المقررة بين الأول و 18 ديسمبر المقبل، مع منتخب المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.