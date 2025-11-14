أندية روشن تتصارع على “ليفاندوفسكي”

البلاد (جدة)

عادت أندية دوري روشن السعودي لتجديد اهتمامها بالتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن كشفت تقارير إسبانية عن تحركات جديدة من بعض الأندية السعودية لاستكشاف إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الأندية السعودية تدرس مجددًا الدخول في مفاوضات مع الهداف المخضرم، بعد محاولات سابقة من الهلال والنصر لم يُكتب لها النجاح.

ويُذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2026، دون وجود اتفاق حتى الآن على التمديد، في ظل غياب أيّ تحركات رسمية من إدارة النادي الكتالوني، وهو ما فتح الباب أمام عروض من أندية أوروبية وتركية وأخرى سعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر يُعَدّ الأقرب للظفر بخدمات المهاجم البولندي، نظرًا لإمكاناته المالية الكبيرة ورغبته في تعزيز خط هجومه بنجم عالمي قادر على قيادة الفريق في البطولات المحلية والقارية.