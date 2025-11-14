أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، سباق “كأس الوفاء” كأس الأمير محمد بن سعود الكبير -رحمه الله- المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصص لخيل الإنتاج المحلي السعودي عمر 4 سنوات فأكثر.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية بالنادي، وعدد من مسؤولي نادي الخيل.

وفور وصول سمو أمير منطقة الرياض عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر من الحفل الرابع والثلاثين لنادي سباقات الخيل، على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير “كأس الوفاء” مسافة 2000 متر، وتمكن الجواد “ماونتن توب” العائدة ملكيته لإسطبل أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلّم أمير منطقة الرياض الكأس للمدرب فهد الطيار.

حضر التتويج صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير.