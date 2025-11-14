أمير الرياض يرعى اليوم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير في سباقات الخيل

محمد الجليحي (الرياض)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الجمعة بطولة الوفاء على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصص لخيل أربعة أعوام وأكثر (إنتاج محلي مفتوح الدرجات) وذلك ضمن موسم سباقات الرياض، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما تحظى به سباقات الخيل في المملكة من دعم ورعاية.
وأكد أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يجسد أسمى معاني الوفاء التي تميز قيادة المملكة ويحمل اسم شخصية بارزة كان لها حضور مؤثر وإسهامات راسخة في تطور سباقات الخيل في المملكة، مبينًا أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- باستحداث هذا الكأس المصنف عام 1416 هـ كانت تقديرًا لدور الأمير محمد بن سعود الكبير -رحمه الله- وتخليدًا لإسهاماته في الإنتاج المحلي والمستورد ورعايته الملاك والمنتجين في المملكة.
وبيّن سموه أن النسخة الحالية تضم نخبة خيل الإنتاج المحلي التي ستواصل مشاركتها في الكؤوس الفئوية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير أولى البطولات الفئوية في موسم سباقات الرياض وتحمل مكانة خاصة لدى الوسط الفروسي ومحبي السباقات.
وأشار إلى أن النادي أكمل جميع الاستعدادات الفنية والإدارية والتنظيمية بما في ذلك الجاهزية الميدانية والطبية استعدادًا لإقامة الحدث متمنيًا التوفيق للجميع.
يُذكر أن كأس سمو الأمير محمد بن سعود الكبير، يُقام على مسافة 2000 متر، بجائزةٍ تبلغ 500,000 ريال، والمخصص للجياد من عمر أربع سنوات فأكثر.
ويشهد الشوط مشاركة نخبة من الجياد المنتجة محليًا، أبرزها: لله دره، وكافلهم، ومرودن، وللعلم بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتحزيم، ويمكن، وأبو شيخة بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إلى جانب الجماني بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.