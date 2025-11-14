أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»

البلاد (جدة) افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في دورة التضامن الإسلامي (الرياض 2025) بفوز عريض على نظيره العراقي بنتيجة 33-21، في مباراة فرض فيها الأخضر سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، مؤكداً جاهزيته العالية ورغبته الجادة في المنافسة على اللقب.