أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»

البلاد (جدة)
افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في دورة التضامن الإسلامي (الرياض 2025) بفوز عريض على نظيره العراقي بنتيجة 33-21، في مباراة فرض فيها الأخضر سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، مؤكداً جاهزيته العالية ورغبته الجادة في المنافسة على اللقب.
قدّم المنتخب السعودي أداءً منظماً على الصعيد الدفاعي، أغلق به المساحات وقيّد مفاتيح لعب العراق، ما أسهم في قطع الكرات وإفساد البناء الهجومي للمنافس. هذا التفوق التكتيكي منح لاعبي الأخضر أفضلية واضحة في التحول السريع وصناعة الفارق.