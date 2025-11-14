الرياضة

أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      14 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

افتتح المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في دورة التضامن الإسلامي (الرياض 2025) بفوز عريض على نظيره العراقي بنتيجة 33-21، في مباراة فرض فيها الأخضر سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، مؤكداً جاهزيته العالية ورغبته الجادة في المنافسة على اللقب.

قدّم المنتخب السعودي أداءً منظماً على الصعيد الدفاعي، أغلق به المساحات وقيّد مفاتيح لعب العراق، ما أسهم في قطع الكرات وإفساد البناء الهجومي للمنافس. هذا التفوق التكتيكي منح لاعبي الأخضر أفضلية واضحة في التحول السريع وصناعة الفارق.

ويخوض الأخضر منافسات المجموعة الثانية إلى جانب الكويت والعراق والبحرين، وهي من أقوى مجموعات البطولة. ويعد هذا الفوز الافتتاحي خطوة معنوية مؤثرة قبل المواجهات القادمة التي قد ترسم ملامح السباق على بطاقات التأهل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *