وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو

البلاد (القدس المحتلة)

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أمس (الأربعاء)، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النظر في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو عن القضايا المرفوعة ضده منذ عام 2019، مؤكداً أن أي عفو يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية الرسمية، ويشمل تقديم طلب رسمي من قبل المستفيد.

وجاء ذلك بعد أن أرسل ترمب رسالة إلى هرتسوغ دعا فيها إلى التدخل، معتبراً أن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو “محاكمة سياسية وغير مبررة”، مشيراً إلى أن الأخير كان حليفاً له في مواجهة إيران واعتبر أن الملاحقات القضائية لا تستند إلى أسباب حقيقية.

وتباينت ردود الفعل الداخلية، إذ شدد رئيس المعارضة يائير لابيد على أن القانون الإسرائيلي يشترط الاعتراف بالذنب، والتعبير عن الندم للحصول على العفو، مشيراً إلى ضرورة تذكير ترامب بسيادة إسرائيل وحدود التدخل الخارجي، ورفض تدخل نتنياهو الأميركي في قضاياه القانونية.

وعلى العكس، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن منح العفو، معتبراً أن لوائح الاتهام ضد نتنياهو تحولت إلى هجوم على مكتب المدعي العام، مؤكدًا أن العفو سيكون الإجراء الصحيح والعاجل، ومطالباً الرئيس هرتسوغ بالاستماع إلى ترمب.

ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد منذ عام 2019، بينها قضية تلقي 700 ألف شيقل هدايا من رجال أعمال. وقد بدأت محاكمته عام 2020 وشهدت توقفات متكررة، خصوصاً خلال عامين من الحرب في غزة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات وأكد براءته.