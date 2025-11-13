وزير الشؤون الإسلامية ومفتي كوسوفو يناقشان الموضوعات المشتركة

البلاد (جدة)

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة أمس (الأربعاء)، المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو نعيم ترنافا والوفد الرسمي المرافق له، الذي يزور المملكة حاليًا. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتصل بالشأن الإسلامي والتعاون في مختلف المجالات الإسلامية. ونوه آل الشيخ بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى البرامج والأنشطة التي تقوم بها الوزارة في الخارج؛ لتعزيز القيم الإسلامية التي تدعو للرحمة والتسامح ونبذ الأفكار المتطرفة. من جانبه، أعرب نعيم ترنافا عن شكره وامتنانه للمملكة وقيادتها الرشيدة على جهودهما المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم المساعدة للشعب الكوسوفي على مدى التاريخ، مشيدًا بما تشهده المملكة من نهضة وازدهار كبيرين في مختلف المجالات.