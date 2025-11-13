وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات

البلاد (نياغرا)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الأربعاء)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، المنعقد بمنطقة نياغرا في كندا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان أمس، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وزير الخارجية، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية، قد وصل أمس إلى منطقة نياغرا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) برئاسة كندا. وسيناقش الاجتماع التحديات العالمية في مجالي الاقتصاد والأمن، بما فيها القضايا التي تمس الأمن البحري، وأمن الطاقة، والمعادن الحيوية.