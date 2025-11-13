المدير الرياضي للأهلي: أريد ترك بصمة في النادي قبل رحيلي

بدر النهدي (جدة)

في حديث مطول خلال أول مؤتمر صحفي يقيمه المدير الرياضي روي بيدرو؛ للكشف عن كثير من الأمور التي تخص النادي.

افتتح بيدرو حديثه قائلاً للصحفيين المتواجدين: إنه من الشرف لي التواجد معكم وأنا متحمس جدًا لمشاركتكم كل ما يخص الفريق الأول للنادي الأهلي، فالجماهير لها الحق في معرفة كل شيء، ولا توجد حدود للأسئلة التي ترغبون في معرفة الإجابة عليها.

وعن رأيه في الإدارة الرياضية السابقة بالنادي، قال: لن تسمعوني أبداً أنتقد عمل من سبقني، وعلي القول في الوقت الحالي بأن هناك توافقا تاما بين الطاقم الفني والإدارة الرياضية واللجنة التنفيذية، وفي كل يوم نتحدث سوياً، ولدينا اتفاق حول مشروعنا وأهدافنا،

كما نسعى دائما أن تكون لدينا هوية موحدة وطريقة لعب، تجعلنا نشعر بالفخر ونسيطر على اللعب من الفريق الأول إلى جميع الفئات وحتى الفريق النسائي.

وأضاف:منذ وصولي لم يطلب مني المدرب ماتياس أي طلب، ولم يتم تحقيقه. أما بخصوص القرارات الحاسمة لن يكون قرار لشخص واحد؛ بل سيكون مني شخصيًا والكابتن أسامة هوساوي والمدرب ماتياس واللجنة التنفيذية.

وعن رأيه عن عمل الجهاز الطبي، قال: بكل تأكيد الجهاز الطبي هو من أهم الأجهزة الموجودة في أي فريق، ولم أر منذ قدومي أي أمر سلبي يستدعي تغيير الجهاز الطبي، ورأيت منهم الاحترافية والالتزام ، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت له بشكل مباشر.. هل يوجد خلاف بينك وبين المدرب ماتياس؟

فقال في إجابته: لم أقابل أو أتحدث مع ماتياس قبل قدومي للسعودية، ولن احكم عليه عن طريق شخص تعامل معه سابقا، وعلاقتي معه ممتازة واحترافية ونتشارك الأفكار لمصلحة الفريق وسبق ان عملت مع مدرب ألماني في بنفيكا، وحققنا نجاحات معًا.

وأردف: أحظى بدعم كامل من اللجنة التنفيذية؛ سواء أحمد الشنقيطي، أو من خالد طاش، أو حازم الحازمي، وكذلك احمد الثبيتي وخالد الغامدي وزهير المغربي واليوم منذ الصباح كنت موجودا مع زهير المغربي وهو قريب مني جداً وعلاقتي مميزة معهم جميعًا.

وعن رأيه في المستوى الفني للفريق، قال ‏إذا لم تنتصر كل ثلاثة ايام فلن يهتم أي شخص بما تظهر وتقوله والانتصارات هي التي تظهر العمل والنجاح، وفي المقابل نحن ‏لم نخسر اي مباراة في الدوري ومتأهلون بالكأس ونقدم مستوى مميزا في بطولة اسيا وطالما انك موجود في الأهلي بكل تأكيد كل البطولات ستكون هدف لتحقيقها، ولكننا أيضاً نحن غير سعداء بالمعدل التهديفي ويجب علينا أن نخلق فرصا أكثر، ونسجل أكثر والجميع يعلم ذلك. أنا والمدرب واللاعبون ولابد من تحسين الجانب الهجومي ولكن في نفس الوقت نحن نملك ثاني افضل دفاع صحيح الاهداف تعطيك نتيجة المباراة ولكن الدفاع هو من يجب البطولات.

وفي سياق حديثه عن الضعف الهجومي والفريق يملك هداف المنتخب الإنجليزي إيفان توني، قال ‏توني مهاجم على أعلى مستوى ومن أفضل المهاجمين وعمره 29 سنة، وفي أفضل فتراته الكروية حاليًا،و ‏التعاقد معه كان برغبة مشتركة بين النادي واللاعب وهذا الموسم فقط سجّل 11 هدف وبالرغم من عدم مشاركته في مباراتين هذا لا يعني أبدًا أن هناك مشكلة لاسيما أن هناك إشاعات بعد قرار المدرب باستبعاده في لقاءين، وتداولت بعدها أخبار عن إعارة وغيرها، وهذا كله مجرد كلام خاطئ وأن كل ما يُطرح بهذ الخصوص إشاعة، ولا توجد أي مشاكل إطلاقًا.

وعن المنشأة الجديدة للنادي قال: حسب – ما علمت- فإن مساحتها 250 ألف متر مربع وستكون جاهزة عام 2028 وتخص كرة القدم للفريق الاول والفئات السنية والفريق النسائي وسيساعدنا ذلك على التطور وتطوير الاكاديمية ونرغب في استعادة مكانتنا في الاهلي كأفضل فريق في تطوير الشباب.

وعن الجانب التحكيمي ‏ذكر بأن التحكيم موضوع حساس على مستوى العالم، وأنا لا أفضل الحديث عنه، ولكن الجميع رأى ما حصل في لقاء الرياض ولم يكن أمرا طبيعيا بالنسبة لنا ونعلم ان الحكم غير متعمد وبغض النظر سواء حكم سعودي أم أجنبي يجب تطوير التحكيم لتطوير الرياضة.

وأشاد ببدرو بجمهور الاهلي وقال إنه عظيم ويدعمنا في كل مكان حتى خارج أرضنا، وأعتقد أن شعبية النادي في المملكة تتجاوز الـ 5 ملايين، وأريد ان أرى الملعب ممتلئ بجماهيرنا في المباريات القادمة لأن دعمهم لنا امر ضروري.

وفي ختام حديثه، قال: ‏أشكر الصحفيين على حضورهم، ورأيت القاعة كاملةـ،وأشكركم مرة أخرى على هذا الاحترام الذي رأيته منكم وبكل تأكيد سترون مني ذات الاحترام والتقدير .