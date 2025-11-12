ولي عهد دولة الكويت يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ (42) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، في دولة الكويت. ونقل سمو وزير الداخلية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لدولة الكويت حكومة وشعبًا دوام التقدم والازدهار، وللاجتماع بالتوفيق والسداد. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون المشترك بين وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في دول المجلس.