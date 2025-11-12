وسط توتر مع واشنطن.. إيران تسعى للتوصل لاتفاق نووي سلمي

البلاد (طهران)

أكدت إيران مجدداً أن هدفها التوصل إلى اتفاق نووي سلمي، في حين أشارت إلى أن استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة غير متاح حالياً. جاء ذلك على لسان سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال مشاركته في النسخة 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي.

وقال خطيب زاده أمس (الثلاثاء): “لا نسعى لامتلاك قنابل نووية، ونحن مستعدون لطمأنة العالم بشأن برنامجنا النووي”، مشدداً على أن إيران فخورة للغاية بالبرنامج النووي الذي طورته محلياً، وأنها لا تهاون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تلقت رسائل متناقضة من واشنطن عبر دول ثالثة، مؤكداً أن الحوار سيكون ممكنًا فقط عندما يكون قائماً على المساواة ويهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح قبل يومين بأنه “لا توجد أية إمكانية حالياً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي”.

تأتي تصريحات إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن طهران طلبت رفع العقوبات المفروضة عليها، مؤكداً استعداد واشنطن للتفاوض حول هذا الموضوع. وتشهد العلاقات بين البلدين تصاعداً في التوتر بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وعودة العقوبات الدولية إثر تفعيل “آلية الزناد” من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).

وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الجانب الأمريكي قدم مطالب اعتبروها غير معقولة خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي بين الوفد الإيراني والترويكا الأوروبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكررت إيران نفيها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول تلقيه طلبات إيرانية من أجل رفع العقوبات. وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني أن بلاده لم توجّه أي رسالة إلى الأمريكيين.

وقال في منشور على حسابه في إكس أمس، “لم نرسل رسالة للأميركيين لأن الطرف الآخر لم يكن مستعدًا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة”، إلا أن لاريجاني أكد في الوقت عينه أن إيران تسعى جاهدةً لرفع العقوبات. وقال متسائلاً: “هل يمكن لأحد أن يدّعي أننا نرغب في بقاء العقوبات؟.. جميع أهداف الحكومة وجهودها الدبلوماسية مُركَّزة على إنهائها”.