وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج

البلاد (جدة)

شارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس، في جلسة وزارية ضمن أعمال مؤتمر الحج بنسخته الخامسة، حيث استعرض جهود المنظومة الصحية خلال موسم الحج، لتسهيل وصول الخدمات الصحية للحجاج بجودة عالية؛ انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وخدمة ضيوف الرحمن، المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، في تعزيز التجربة الآمنة والميسّرة للحجاج.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان” من الرؤية إلى الواقع.. تكامل الخدمات في موسم الحج”، إلى جانب مشاركة مجموعة من المسؤولين أن منظومة الصحة تعمل بتكامل وثيق مع مختلف الجهات لضمان سلامة الحجاج بدءًا من بلدانهم قبل انطلاق رحلتهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

واستعرض جهود المنظومة الصحية في تعزيز الوقاية عبر التأكيد على شرط “الاستطاعة الصحية” للحصول على تأشيرة الحج؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك براحة وأمان، وتعزيز التقنيات الحديثة والجاهزية الاستباقية باستخدام التحليلات المكانية والبيانات الفورية حمايةً لسلامة الحجاج.

وتضمنت جهود الوقاية أيضًا، تحديث اشتراطات اللقاحات سنويًا؛ وفق المخاطر الصحية في دول الحجاج، والتعامل مع التحديات المناخية؛ مثل ارتفاع الحرارة من خلال جهود تكاملية للوقاية من الإجهاد الحراري.

وأكد أن صحة الحاج أولوية، حيث تُسخّر جميع الجهات إمكاناتها؛ لضمان حج آمن وصحي، تجسيدًا لالتزام المملكة برعاية ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيُسر وأمان.