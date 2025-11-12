هنأت رئيسي أنغولا وبولندا بذكرى «الاستقلال» و«إعلان الجمهورية».. القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة رونالد فينيتيان

البلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.

وقال الملك سلمان:“ تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان. وقال سمو ولي العهد:“ تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألّا تروا أي سوء”.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.