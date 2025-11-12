مصر وكازاخستان تستحوذان على ذهب الأثقال في (الرياض 2025)

هاني البشر (الرياض)

استحوذ رباعو مصر وكازاخستان على ذهبيات رفع الأثقال في منافسات أمس الثلاثاء، التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، التي تستضيفها العاصمة السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري.

وحصدت الرباعة المصرية رحمة أحمد السيد ذهبيتي الخطف والمجموع وبرونزية النتر في منافسات السيدات وزن 86 كجم، فيما نالت الأوزبكية ريجينا أدشباييفا ثلاث فضيات في الخطف والنتر والمجموع، وأحرزت الإيرانية ماهسا بهشتي ذهبية النتر وبرونزيتي الخطف والمجموع.

وفي منافسات رفع الأثقال وزن 94 كجم للرجال، حصد الكازاخستاني نورغيسا أديلتولي ثلاث ذهبيات في الخطف والنتر والمجموع، فيما نال الإيراني علي رضا مؤيني صده ثلاث فضيات في الفئات نفسها، وأحرز المصري كريم إبراهيم أبو كحلة برونزيتي الخطف والمجموع، بينما ذهبت برونزية النتر إلى التركي هاكان شكري كورناز.



كما نالت المصرية سارة السيد ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف في وزن 77 كجم للسيدات، وأحرزت النيجيرية سارة أوفايوزا ذهبية الخطف وفضيتي النتر والمجموع، وجاءت الكازاخية أيانات جوماغالي ثالثة في المجموع، بينما ذهبت برونزية الخطف إلى الإيرانية السيدة زهرة حسيني.