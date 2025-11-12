فريقا DR7 وFWZ يلتقيان في نهائي دوري الملوك

البلاد (الرياض)
تختتم بعد غدٍ منافسات بطولة كأس دوري الملوك -الشرق الأوسط (Kings Cup MENA)- التي شهدت مواجهات قوية بين أبرز صنّاع المحتوى في المنطقة، اتسمت بالحماس والندية، وانتهت بتأهل DR7 وFWZ إلى النهائي الكبير, في حدث جمع نخبة من صنّاع المحتوى في أجواء تنافسية استثنائية.
وانطلقت الأدوار الإقصائية بمباريات ربع النهائي التي حملت طابعًا هجوميًا من بدايتها، وتغلّب فريق Turbo FC (TRB) على 3BS بنتيجة (7 – 5) بعد مواجهة قوية تبادل فيها الفريقان السيطرة حتى اللحظات الأخيرة.
وفي المباراة الثانية، قدّم فريق FWZ أداءً قويًا ومستقرًا ليحقق فوزًا كبيرًا على Ultra Chmicha (ULC) بنتيجة (6 – 1)، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب.
وفي الدور نصف النهائي الأول، واصل فريق DR7 تألقه بفوز مستحق على Turbo FC بنتيجة (6 – 3)، أما نصف النهائي الثاني، فجمع FWZ وSXB في مباراة اتسمت بالندية حتى اللحظة الأخيرة، وانتهت بالتعادل (2 – 2) قبل أن يحسمها FWZ بركلات الترجيح (2 – 1)، بعد تألق حارس الفريق في التصدي للركلة الأخيرة.
وبهذا الفوز، يتأهل DR7 وFWZ إلى النهائي الكبير الذي سيقام مساء الجمعة المقبل؛ ليختتم رحلة البطولة التي جمعت المنافسة الحقيقية وروح الترفيه والتفاعل الجماهيري الواسع، التي رسّخت مكانة دوري الملوك “الشرق الأوسط” واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الرقمية في المنطقة.