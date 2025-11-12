السياسة سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند

واس (نياغرا) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم (الأربعاء)، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد بمنطقة نياغرا في كندا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، كما جرى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال يحيى المعلمي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل.