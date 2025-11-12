الأولى

سمو وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع

صحيفة البلاد      12 نوفمبر 2025

 

واس (نياغرا)
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى منطقة نياغرا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) برئاسة كندا.

وسيناقش الاجتماع التحديات العالمية في مجالي الاقتصاد والأمن، بما فيها القضايا التي تمس الأمن البحري، وأمن الطاقة، والمعادن الحيوية.

