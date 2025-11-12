انطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد في نسختها الـ 50 في الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

شهدت العاصمة الرياض الافتتاح الرسمي للبطولة العربية للجولف للرجال والروّاد، المقدّمة من البنك العربي الوطني، على ملاعب نادي الرياض للجولف، لتُعلن انطلاق واحدة من أعرق البطولات الرياضية العربية التي تجمع نخبة لاعبي الجولف من 13 دولة عربية تحت مظلة الاتحاد العربي للجولف وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف.

جاء حفل الافتتاح ليجسّد نصف قرنٍ من العطاء الرياضي العربي، ويؤكد الدور الريادي للمملكة في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، وسط مشاهد تعبّر عن روح الأخوة والتنافس الشريف، وتواكب احتفالات مرور خمسين عامًا على انطلاق البطولة العربية الاولى للجولف (1975-2025).

وشهد حفل الافتتاح كلمات حيث القى نائب الرئيس العربي للجولف عبدالعزيز الملا كلمة اشاد فيها باستضافة الاتحاد السعودي للجولف للبطولة حيث قال:”نحتفي اليوم بمحفلٍ عربيٍ يجمعنا تحت راية الوحدة والأخوة، ونعبّر عن فخرنا بما تحقق خلال خمسين عامًا من الإنجاز والعطاء، كما نتقدّم بخالص الشكر والتقدير للاتحاد السعودي للجولف على حسن الاستضافة والتنظيم المتميّز، ونتمنى التوفيق لجميع الأبطال المشاركين في مشوارهم نحو القمة.”

كما ألقى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا كلمة رحّب فيها بالوفود المشاركة، ناقلًا تحيات ياسر الرميان، رئيس الاتحادين العربي والسعودي للجولف، الذي أكد دعمه الكامل لتطوير اللعبة في المنطقة.

وقال نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف:”تأتي هذه البطولة في عامها الخمسين لتجسّد إرثًا عربيًا عريقًا ومسيرةً ملهمة في تطوير رياضة الجولف على مدى نصف قرنٍ من التعاون والعمل المشترك بين الاتحادات العربية.

وأضاف :” يسرّني في هذا المقام أن أنقل إليكم تحيات ياسر الرميان، رئيس الاتحادين العربي والسعودي للجولف، الذي يؤكد دعمه الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تطوير رياضة الجولف في المنطقة إننا في المملكة العربية السعودية نؤمن بأن الرياضة، والجولف على وجه الخصوص، تمثل لغةً تجمع بين الشعوب وتعزز التواصل بين الثقافات، وهو ما تجسّده هذه البطولة التي تحتضنها الرياض بكل فخر.

كما أشار في تصريح عقب الافتتاح إلى أن هذه النسخة تشكل محطةً محوريةً في مسيرة الأبطال العرب، وبوابةً لتأهلهم إلى بطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستُقام الأسبوع المقبل على نفس الملعب ضمن فعاليات موسم الرياض، لتؤكد مكانة المملكة كوجهةٍ عالميةٍ للرياضة والترفيه معًا.

وشهد الحفل كذلك افتتاح معرض الاتحاد العربي للجولف احتفاءً بمرور خمسين عامًا على انطلاق أول بطولة عربية للجولف، حيث استعرض المعرض صورًا ووثائق نادرة تروي مسيرة الاتحاد العربي منذ تأسيسه، وتُبرز الشخصيات التي أسهمت في بناء وتطوير اللعبة في العالم العربي.

وفي ختام الحفل، تفاعل الحضور مع فقرة العرضة السعودية التي أضفت لمسةً وطنيةً أصيلة عكست روح الفخر والانتماء، لتُختتم المراسم بأجواءٍ احتفاليةٍ تجمع بين التراث العربي الأصيل وروح الرياضة الحديثة.

وتُشارك في البطولة منتخبات من: المغرب، مصر، الإمارات، تونس، لبنان، ليبيا، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، العراق، فلسطين، والسعودية – الدولة المستضيفة.