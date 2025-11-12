اليوم.. انطلاقة قفز الحواجز وختام السباحة والكاراتيه ضمن ألعاب التضامن الإسلامي”الرياض 2025″

البلاد (الرياض)
يستهل المنتخب السعودي لقفز الحواجز اليوم الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة “الرياض 2025″، بإقامة الجولة الأولى من منافسات الفردي عند الخامسة والنصف مساءً في ميدان الجنادرية بالرياض، بمشاركة الفرسان عبدالله الشربتلي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي.
وفي منافسات السباحة، يختتم المنتخب السعودي مشاركته في الدورة الإسلامية بثلاث سباقات تُقام في اليوم الختامي لمسابقة السباحة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث يخوض السباحان عبدالمجيد المرواني وعلي العيسى سباق (200م) ظهر، تليهما مشاركة زياد المسيلم وغانم الصلحي في سباق (400م) حرة، ثم فريق التتابع (4×100م) حرة.
من جهة أخرى، تختتم منافسات الكاراتيه الأربعاء في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض، بمشاركة عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي، بمشاركة ملاك الخليدي في وزن تحت (61) كجم، تليها مشاركة محمد العسيري في وزن تحت (67) كجم، ثم مريم آل صلاح في وزن تحت (68) كجم، وسلطان الزهراني في وزن تحت (75) كجم، ويختتم سند سفياني المشاركة السعودية في وزن فوق (84) كجم.