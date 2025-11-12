اليوم.. انطلاقة قفز الحواجز وختام السباحة والكاراتيه ضمن ألعاب التضامن الإسلامي”الرياض 2025″

يستهل المنتخب السعودي لقفز الحواجز اليوم الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة “الرياض 2025″، بإقامة الجولة الأولى من منافسات الفردي عند الخامسة والنصف مساءً في ميدان الجنادرية بالرياض، بمشاركة الفرسان عبدالله الشربتلي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي.