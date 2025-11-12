النساء يشغلن 40 % منها.. الخطيب: 90 مليون وظيفة في السياحة عالمياً بحلول 2034

البلاد (الرياض)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- انطلقت أمس (الثلاثاء) في الرياض فعاليات النسخة الأولى من منتدى TOURISE، تحت شعار”الخطوة الضخمة المستقبلية”، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى العالميين في قطاع السياحة. وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة يوظف أكثر من 357 مليون شخص حول العالم، متوقعًا أن يضيف هذا القطاع نحو 90 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2034، مع وجود فجوة تقدر بـ40 مليون وظيفة تحتاج إلى حلول عاجلة.

وأوضح، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، أن هذه القضية نوقشت مؤخرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمعالجة هذه الفجوة عبر مبادرات واقعية وحلول مبتكرة. وأشار الخطيب إلى أن المنتدى، الذي يشهد مشاركة أكثر من 50 وزير سياحة من مختلف دول العالم، يمثل منصة عالمية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي” قادِم لا محالة”، لكنه لا يمكن أن يحل محل العنصر البشري في بعض الخدمات، التي تعتمد على التواصل المباشر بين الناس.

ولفت إلى أن 40% من الوظائف في هذا القطاع عالميًا يمكن أن تشغلها النساء، و30% الشباب، ما يجعله القطاع الأمثل لخلق فرص عمل مستدامة للفئتين، داعيًا إلى حماية الوظائف وضمان حصول الدول الصغيرة والجزر والمناطق النامية، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي، على فرص حقيقية للنمو والعيش الكريم، وأضاف: “TOURISE ليست مجرد فعالية، بل منصة عمل مشتركة سنواجه من خلالها التحديات التي لطالما أعاقت إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع السياحة، بما في ذلك تحديات المهارات، والاستثمار، والبنية التحتية، والاستدامة، والتحول الرقمي”. واستطرد قائلاً:”من خلال هذه المنصة سنعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق أفضل النتائج للجميع من خلال توفير عوائد مجزية للمستثمرين، ووجهات يسهل الوصول إليها وتجارب مميزة بأسعار مناسبة للمسافرين، إلى جانب استحداث فرص عمل وتعزيز الازدهار للمجتمعات المحلية مع تزايد الطلب على السفر, نحن هنا لا لنتبادل الأفكار فحسب، بل لنحوّلها إلى أفعال حقيقية تحدث فرقًا على أرض الواقع، ولهذا السبب وُجدت TOURISE”.