الشهراني: «التوسعة السعودية الثالثة» الأكبر من نوعها في التاريخ

البلاد (جدة)

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، خلال جلسة حوارية بعنوان” البنية التحتية والخدمات التشغيلية.. رعاية الحرمين الشريفين وتيسير الوصول”، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج، أن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، التي تعد من أكبر التوسعات في تاريخ الحرمين الشريفين، تأتي تتويجًا للخدمات المباركة والاهتمام، الذي توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لتمكين المسلمين من القيام بأداء مناسكهم خلال فترة الحج والعمرة بإذن الله. وأشار إلى أن المساحة الأرضية للتوسعة ستبلغ ما يقارب مليونًا ونصف المليون متر مربع، يستفيد منها مليون وربع المليون مسلم في نفس الوقت للقيام بالصلاة، و(108) آلاف طائف في الساعة، لافتًا النظر إلى أن التوسعة ستحظى بأنظمة للأمن والسلامة، ومشروع للتكييف، و(396) حزمة من الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، ويقوم بأعمال تشغيل وصيانة جزء كبير منها فريق من الهيئة. وأضاف أن الأشهر القادمة ستشهد فحصًا لهذه الأنظمة، واختبارها للتأكد من تكامل عمل الأنظمة، منها أكثر من (50) نظامًا لم يسبق تنفيذها على مستوى العالم، إلى جانب أكبر نظام للتكييف في العالم موجود حاليًا، وأكبر نظام لإدارة النفايات سيتم تشغيله في الفترة القادمة، وغيرها من الأنظمة، منها قباب ضخمة متحركة تصل أوزانها إلى (30) طنًا سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة- بمشيئة الله.