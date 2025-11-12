السياسة آل الشيخ يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين

البلاد (المنامة)

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى مملكة البحرين، مترئّسًا وفد المملكة المشارك في الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله لدى وصوله مملكة البحرين رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين نايف بن بندر السديري، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس النواب والشورى. ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية فضل بن سعد البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية يحيى بن محمد المطرودي, وعضو مجلس الشورى الدكتورة أروى بنت عبيد الرشيد وعددًا من مسؤولي المجلس.