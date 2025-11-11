يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين

البلاد (جدة)

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز أمس (الاثنين)، فعاليات ملتقى “تاريخ الحج والحرمين الشريفين” ضمن مؤتمر ومعرض الحج؛ بهدف إبراز الجهود التاريخية والتنظيمية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وتوثيق التحولات المعمارية والفنية في المشاعر المقدسة، مع توظيف الوسائط الرقمية الحديثة لدراسة تاريخ الحج.

وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أهمية التوثيق العلمي لتاريخ الحج وإبراز الدور الكبير للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبر العصور. فيما نوّه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بتطور منظومة الحج والخدمات، مشددًا على أهمية الدراسات التاريخية والتقنيات الحديثة في دعم صناعة القرار وتحسين تجربة الحجاج.

ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام استخدام التقنيات الحديثة في توثيق تجربة الحج بوسائط رقمية تفاعلية، ويشارك فيه أكثر من 50 متحدثًا في مجالات التاريخ والعمارة والثقافة والإعلام والتقنيات الرقمية، ضمن أكثر من 10 جلسات حوارية متخصصة. ويركز الملتقى على خمسة محاور رئيسة تشمل تنظيم الحج والعمرة وخدمة الحجاج، إدارة الحشود والنقل والرعاية الصحية، والتحول الرقمي في التوثيق والإرشاد، مع رصد الكتابات التاريخية والرحلات والمخطوطات والخرائط، وإبراز حضور الحج في الذاكرة الثقافية والأدبية.

يهدف الملتقى إلى تحويل مخرجاته إلى محتوى معرفي وثقافي يخدم التعليم والإعلام، ويعزز الصورة الحضارية للمملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي الثقافة والسياحة.