وقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مصر.. الجاسر: الشراكات الإستراتيجية تبني منظومة نقل عربية متكاملة

البلاد (القاهرة)

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القطاع يشهد تحولًا نوعيًا غير مسبوق؛ بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة؛ كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضح خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء النقل العرب في القاهرة أمس (الاثنين)، أن التطوير يشمل توسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية، تحديث الموانئ والمطارات، وتعزيز النقل الذكي والمستدام، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية عبر مبادرات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير إلى أهمية الاجتماع الوزاري كفرصة لتعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية لبناء منظومة نقل عربية متكاملة، قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التحولات العالمية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والنقل المستدام والتقنيات المبتكرة. وأكد الجاسر حرص المملكة على تبادل الخبرات ودعم المبادرات التي تعزز الترابط العربي، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج بنّاءة تعزز مسيرة التعاون العربي والإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

ووقّع الجاسر على هامش الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر الفريق المهندس كامل الوزير، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل بين المملكة ومصر.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطرق وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العلمية والتقنية والدراسات والبحوث المشتركة بين الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية والمعهد القومي للنقل بجمهورية مصر العربية.