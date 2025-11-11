نتنياهو وكوشنر يبحثان وضع رفح.. إسرائيل: قرار مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع واشنطن

البلاد (القدس المحتلة)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الاثنين)، مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في تل أبيب، تطورات الأوضاع في رفح والمرحلة التالية من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، في ظل استمرار أزمة مقاتلي حماس المحاصرين داخل الأنفاق.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إن نتنياهو وكوشنر توافقا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وضمان عدم وجود أي دور لها في مستقبل غزة، مؤكداً أن أي قرار بشأن مصير عناصر حماس المحاصرين سيتم اتخاذه بالتنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وشكل ملفا عناصر حماس المحاصرين في رفح، والمضي في تنفيذ اتفاق غزة محور المباحثات بين الجانبين، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا توجد نية لدى إسرائيل حالياً للسماح بخروج المحاصرين.

وكشفت مصادر مطلعة وفقاً للعربية، أن نتنياهو يسعى خلال مباحثاته مع كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الحصول على ضمانات أمريكية تمنح إسرائيل حرية العمل الأمني في غزة عند الحاجة، على أن تُدرج هذه التفاهمات ضمن نص القرار الأممي المرتقب بشأن مستقبل القطاع.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن كوشنر يناقش مع نتنياهو سبل معالجة أزمة مسلحي حماس المحاصرين في أنفاق رفح، ونقلت عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تدرس مقترحاً بترحيل هؤلاء المقاتلين مؤقتاً إلى دولة ثالثة مقابل تخليهم عن السلاح ووقف نشاطهم العسكري، معتبرة ذلك مشروعاً تجريبياً لنزع سلاح حماس تدريجياً.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تركيا تبذل جهوداً لتأمين ممر آمن لنحو 200 من عناصر حماس العالقين في أنفاق رفح، في إطار اتفاق إنساني مؤقت يجري بحثه مع واشنطن والقاهرة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس استعدادها للتعامل الإيجابي مع جهود حل أزمة المحاصرين في رفح، مؤكدة أن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح بخروجهم، وأنها عطّلت تشكيل لجنة إدارة غزة التي تم الاتفاق عليها مع مصر، والتي تضم ثمانية أعضاء برئاسة أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في بيان الأحد: إن عملية استخراج جثامين الرهائن الإسرائيليين تمت في ظروف معقدة للغاية، مشيرة إلى أن استكمال العملية يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تعرف الاستسلام ولا التسليم، وداعية الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

ووفق مصادر إسرائيلية، سلّمت حماس عشرين رهينة إسرائيلية أحياء، فيما لا تزال جثامين ثمانية آخرين قيد التسليم، وهو ما تربطه إسرائيل ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي من المفترض أن تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجياً إدارة الأمن داخل القطاع.