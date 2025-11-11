موسم الرياض يبهر رواده بـ “ذا جروفز”

يحيى قاسمي (الرياض)

شهدت العاصمة الرياض افتتاحًا باهرًا لـ “ذا جروفز”، ضمن فعاليات “موسم الرياض 2025” في الوجهة الترفيهية الفاخرة، التي تعود بنسختها الجديدة، تحت مسمى “الفصل الرابع”، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز مناطق الموسم، التي تجمع بين الذوق الرفيع والتجارب العالمية المتكاملة.

تجسد “ذا جروفز” في إطلالتها الجديدة ملاذًا من الرفاهية والهدوء وسط صخب المدينة، حيث تم تصميم المنطقة لتمزج بين جمال الطبيعة الساحر وفخامة التصميم المعماري المعاصر، موفرة بذلك بيئة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة ترفيهية متكاملة.

تجارب عالمية بنكهات جديدة

يتميز “الفصل الرابع” من “ذا جروفز” بتقديم باقة من التجارب الجديدة التي تُطلق لأول مرة، مرورًا بالأصالة والعراقة في إطلاق أول تجربة طعام فارسية فاخرة ضمن الموسم، إلى جانب المناطق التي تستحضر أجواء الشام ودمشق القديمة بتفاصيلها الأصيلة.

المذاق الراقي في استضافة مطاعم تقدم مزيجًا فريدًا من المطبخ الإيطالي والياباني، بتصميم مستوحى من الأبراج وعلم الفلك، لتضيف بعدًا إبداعيًا لتجربة الطعام.

الترفيه العائلي والمناطق التي تمثل عالمًا مبهجًا للحلوى والترفيه التفاعلي، موجهة بشكل خاص للعائلات والأطفال.

تكامل بين الفن والتسوق

لا يقتصر دور “ذا جروفز” على المطاعم فحسب، بل يمتد ليشمل جانبًا فنيًا وتجاريًا راقيًا. حيث تقدم المنطقة عروضًا فنية حية وموسيقى تصويرية آسرة على مدار اليوم، إلى جانب مجموعة من المتاجر والبوتيكات الراقية التي تتيح للزوار فرصة التسوق ضمن أجواء مريحة ومميزة.

يتشكل “ذا جروفز” في نسختها الجديدة نقطة جذب رئيسية؛ حيث تعد الزوار بتجربة فريدة ترضي جميع الأذواق، مؤكدة على شعار الموسم في تقديم ترفيه عالمي المستوى.