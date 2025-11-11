مدير الأمن العام: النهج المؤسسي والتكامل عزز كفاءة منظومة الحج

البلاد (جدة)

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن النجاحات التي تحققت لمنظومة الحج والعمرة جاءت بدعم القيادة الحكيمة والتكامل بين مختلف القطاعات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج وتحقيق أعلى معايير التميز في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال:”إن منظومة التخطيط لموسم الحج شهدت تحولًا نوعيًا إلى النهج المؤسسي المتكامل والحوكمة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز استدامة التطوير وكفاءة الأداء الميداني”.

وأوضح البسامي خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية ضمن أعمال مؤتمر ومعرض الحج 2025 بعنوان”من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن”، أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على التحليل الاستباقي وإدارة المخاطر الميدانية.

وأشار إلى أن إدارة الحشود شهدت تطورًا ملحوظًا عبر توظيف التقنيات الحديثة والتحليل الذكي في قراءة الحركة البشرية، مما أسهم في تعزيز الانسيابية الميدانية وكفاءة الخطط التشغيلية.

وبيّن مدير الأمن العام أن المنهجية الحديثة في إدارة موسم الحج اعتمدت على التكامل المؤسسي بين القطاعات الأمنية والخدمية والإنسانية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الأمن العام عمل على تطوير أدوات الرصد والتحليل وربطها بلوحات القيادة الذكية لتحقيق سرعة الاستجابة وفاعلية القرار الميداني.