كتاب”الحقيقة خلف الأرقام” يحصل على اعتماد دولي كمنهج تدريبي للصحفيين الاقتصاديين

البلاد (جدة)

أعلن المجلس الاقتصادي الأعلى في الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام – قطاع التدريب اليوم عن اعتماد كتاب “الحقيقة خلف الأرقام: خارطة طريق للصحفي الاقتصادي” كمنهج تدريبي رسمي ومعتمد للصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. الكتاب، الذي ألّفه الإعلامي السعودي المخضرم جمال بن حسين بنون، يمثل خلاصة تجربة مهنية امتدت لأكثر من أربعة عقود في الصحافة الاقتصادية، ويضم 18 فصلًا من المعرفة التطبيقية، والتحليل المهني، والتوجيهات العملية التي يحتاجها كل صحفي يسعى لفهم الأرقام وتبسيطها للجمهور.

جاء الاعتماد بتوقيع رئيس الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام، د. محمد أحمد طيارة، الذي أكد في خطابه الرسمي، أن الكتاب “يشكل مرجعًا تدريبيًا متكاملًا، يمكن تقديم خلاصاته وتشريح فصوله للدارسين والباحثين في قطاع الإعلام الاقتصادي”.

وقد حظي الكتاب بمقدمة مهنية كتبها كل من محمد البيشي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، ومطلق البقمي، رئيس تحرير صحيفة مال، حيث أضاءت المقدمة على أهمية الكتاب كمرجع تدريبي، وأشادت بمضمونه الذي يجمع بين الخبرة الميدانية والرؤية التحليلية، ما يجعله أداة فعالة لتأهيل الصحفيين الاقتصاديين في مختلف المراحل المهنية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال جمال بنون:” هذا الاعتماد ليس تكريمًا لي فقط، بل هو انتصار للصحافة الاقتصادية التي تستحق أن تُدرّس وتُحتفى بها. أشكر الاتحاد الدولي على ثقته، وأهدي هذا الإنجاز لكل صحفي يسعى لفهم الحقيقة خلف الأرقام”.