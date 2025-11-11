قصف إسرائيلي شرق خان يونس

البلاد (خان يونس)

قُتل مواطنان، أحدهما طفل، أمس (الاثنين)، جراء قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف تجمعًا للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد الشخصين على الفور. ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة خرقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، حيث تستمر الطائرات الإسرائيلية في شن غارات متفرقة على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وبحسب بيانات وكالة وفا، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ إعلان الاتفاق إلى 243 شهيدًا، والمصابين إلى 619 شخصًا، بينما جرى انتشال 528 جثمانًا. ويصل بذلك إجمالي ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 69 ألفًا و178 شهيدًا و170 ألفًا و690 مصابًا، في ظل استمرار الوضع الإنساني الصعب والتوتر المتصاعد في القطاع.

ويأتي هذا القصف في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار والدمار المتواصل للبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء. وقد أدى استمرار الغارات الإسرائيلية إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن، مع نزوح آلاف العائلات من منازلها بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا.