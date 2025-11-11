غارات على مواقع مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبوة

البلاد (عدن)

شنت طائرات مسيّر- يُعتقد أنها أمريكية- غارتين متتاليتين على مواقع يُشتبه بانتماء عناصرها لتنظيم “القاعدة” في بلدة خُوْرة بمديرية مرخة السفلى شرقي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بحسب مصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن الغارتين نُفذتا بفاصل زمني قصير، وأسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص؛ بينهم قيادات ميدانية في التنظيم، إضافة إلى تدمير آليات ومواقع يُرجح أن التنظيم كان يستخدمها كمراكز عمليات ميدانية.

وأشار شهود عيان إلى أن دوي الانفجارات كان عنيفاً وسمع في مناطق مجاورة، فيما شوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة قبل أن تخمد لاحقاً، وسط حالة من التوتر والانتشار الأمني في المنطقة.

وتقع بلدة خُوْرة على بعد نحو 120 كيلومتراً من مركز محافظة شبوة، وتجاور حدود محافظة البيضاء، وتُعرف بتضاريسها الجبلية الوعرة التي جعلت منها ملاذاً آمناً لعناصر تنظيم القاعدة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق المنطقة بعد الضربات، بالتزامن مع تحركات محدودة لمسلحين في محيط المواقع المستهدفة، في ظل إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المحلية.

وتعد محافظة شبوة من أبرز مناطق النشاط التقليدي لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وتشهد بين الحين والآخر غارات جوية وعمليات نوعية تستهدف معاقل التنظيم وعناصره في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها.