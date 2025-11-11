سيتي سكيب العالمي.. الرياض ترسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية

محمد القحطاني (الرياض)

في قلب العاصمة الرياض، وتحديدًا من الملتقى التعريفي لستي سكيب؛ حيث تنبض الرؤية بالابتكار ويتجلى طموح المستقبل، تستعد المملكة لاحتضان سيتي سكيب العالمي، الحدث الأضخم لصُنّاع المدن والمطورين العقاريين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. فعالية الملتقى التعريفي لسيتي سكيب تمتد لأربعة أيام – من الاثنين 17 نوفمبر حتى الخميس 20 نوفمبر – من الساعة 12 ظهرًا حتى التاسعة والنصف مساءً، عدا اليوم الأخير حتى السابعة والنصف مساءً، في ملهم يعكس روح النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

الرياض اليوم ليست مجرد عاصمة إدارية، بل مركز إعلامي لصناعة المستقبل، وبيئة جاذبة تحتضن الرؤى الطموحة لبناء مدنٍ ومجتمعات سكنية متكاملة، تتناغم فيها الاستدامة مع الابتكار.

أكبر منصة دولية لصُنّاع المدن

يأتي سيتي سكيب العالمي؛ بوصفه أكبر تجمع لـ قادة التطوير العمراني من مختلف القارات، حيث يناقش الخبراء مستقبل الحياة الحضرية ضمن محاور تشمل التصميم، والاستدامة، والذكاء الحضري، والتمويل العقاري، وسبل تحسين جودة الحياة.

ويضم الملتقى ثلاث منصات رئيسية؛ هي: قمة مستقبل الحياة، وتناقش تطور أنماط العيش في المدن المستقبلية.

ومنصة التصميم والعمارة (DNA Stage)، وتركّز على الإبداع المعماري وابتكار الحلول الحضرية، ومنصة الاستدامة (ESG/SDG)؛ حيث تبحث في تحقيق التوازن بين التطوير والنظام البيئي.

ابتكار يتجسد في “هاكاثون روشن”

تعتبر” هاكاثون روشن” واحدة من أبرز مبادرات الفعالية، وتجمع العقول الشابة لتطوير حلول تقنية في القطاع العقاري.

يهدف إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال من ابتكار نماذج رقمية ترفع كفاءة السوق وتدعم التنمية السكنية المستدامة، من خلال مسارات تركّز على التحول التقني، والابتكار العمراني، وتمكين المطورين.

حوار عالمي يقوده صُنّاع القرار

يشهد الحدث جلسات حوارية تجمع نخبة من المتحدثين، يمثلون قطاعات التطوير والتمويل والإسكان في المملكة، لمناقشة تحولات القطاع العقاري ودوره في جودة الحياة.

فرص استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال

يقدّم المعرض فرصًا استثمارية محلية ودولية بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي، بمشاركة دولٍ مثل بريطانيا، فرنسا، الصين، الإمارات، وتركيا، إلى جانب حضور فاعل من الصناديق الاستثمارية والبنوك العقارية.

رؤية تنبض بالحياة

يمثل “سيتي سكيب العالمي” نافذةً على المدن الذكية التي تتكامل فيها التقنيات مع الإنسان، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 نحو تنمية عمرانية شاملة، وتوسيع فرص التملك وجودة الحياة.

