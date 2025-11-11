متابعات

تتويج الفائزين بالجولة الثالثة من بطولة السعودية للفورمولا 4

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      11 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
متابعة (هاني البشر)
اختتمت مساء أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية للفورمولا4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة 14 سائقاً وسائقة، يمثلون 8 فرق.

شهدت هذه الجولة، أجواء مليئة بالحماس والتحدي بين السائقين الشباب الذين قدموا أداءً قوياً مؤكدين الارتفاع المتواصل في قوة المنافسة من جولة إلى أخرى، وفي ختام المنافسات تُوج السائق البريطاني لويس ويريل بالمركز الأول، فيما حل مواطنه كيت بيلوفـسكي في المركز الثاني، والسويدي سكوت ليندبلوم في المركز الثالث، كما نال لويس ويريل، جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت اسمي كوسترمان بجائزة أفضل متسابقة.

وبالعودة إلى نتائج السباق تمكن البريطاني لويس ويريل، سائق فريق كاراجي من انتزاع المركز الأول، بعد أن أنهى السباق متقدماً على صاحب المركز الثاني البريطاني كيت بيلوفـسكي، من فريق بيكس بفارق ثانية واحدة، و694 جزءاً من الثانية، فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم سائق فريق ردبُل، من الفوز بالمركز الثالث بفارق ثانيتن، و959 جزءاً من الثانية، وجاء كلاً من البلجيكي تيبو رامايكرز، من فريق زاهد، والإماراتي آدم الأزهري من فريق فالفولين في المركزين الرابع والخامس على التوالي، أما المراكز من السادس حتى العاشر فقد حجزها على التوالي كل من الهولندية اسمي كوسترمان، والسويسرية كايرا باتيج، والسعودي عبدالله كامل، والبريطانية ميغان بروس، والأمريكية آفا دوبسون.

وكانت حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، قد شهدت عصر اليوم، انطلاق التصفيات التأهيلية الأولى، وسط منافسة قوية بين السائقين الطامحين للانطلاق من المراكز المتقدمة في السباق الرئيسي، وقد تمكن في نهايتها البريطاني كيت بيلوفسكي من فرض سيطرته على مجريات التصفيات، محققاً المركز الأول، متفوقاً على أقرب منافسيه البريطاني لويس ويريل، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل السعودي عبدالله كامل ثالثاً، تبعه السويدي سكوت ليندبلوم في المركز الرابع، وأكمل الإماراتي أدم الأزهري المركز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.

الترتيب العام للعشرة الأوائل في بطولةالسعودية للفورمولا4 بعد نهاية السباق الأول للجولة الثالثة:
1- البريطاني كيت بيلوفـسكي فريق (بيكس) 91 نقطة.
2- الإماراتي آدم الأزهري فريق (فالفولين) 75 نقطة.
3- السويدي سكوت ليندبلوم، فريق (رد بُل) 68 نقطة.
4- الإماراتي ثيو بالمر، فريق (جاجو) 55 نقطة.
5- البلجيكي تيبو رامايكرز، فريق (زاهد) 50 نقطة.
6- الهولندية نينا جادمان، فريق (كاراجي) 33 نقطة.
7- السعودي عبدالله كامل، فريق (أستوب) 32 نقطة.
8- الهندي آري بانسال، فريق (ماي كار) 30 نقطة.
9- البريطاني لويس ويريل، فريق (كاراجي) 25 نقطة.
10- الهولندية اسمي كوسترمان، فريق (ماي كار) 14 نقطة.

