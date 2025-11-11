تتويج الفائزين بالجولة الثالثة من بطولة السعودية للفورمولا 4

شهدت هذه الجولة، أجواء مليئة بالحماس والتحدي بين السائقين الشباب الذين قدموا أداءً قوياً مؤكدين الارتفاع المتواصل في قوة المنافسة من جولة إلى أخرى، وفي ختام المنافسات تُوج السائق البريطاني لويس ويريل بالمركز الأول، فيما حل مواطنه كيت بيلوفـسكي في المركز الثاني، والسويدي سكوت ليندبلوم في المركز الثالث، كما نال لويس ويريل، جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت اسمي كوسترمان بجائزة أفضل متسابقة.

وبالعودة إلى نتائج السباق تمكن البريطاني لويس ويريل، سائق فريق كاراجي من انتزاع المركز الأول، بعد أن أنهى السباق متقدماً على صاحب المركز الثاني البريطاني كيت بيلوفـسكي، من فريق بيكس بفارق ثانية واحدة، و694 جزءاً من الثانية، فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم سائق فريق ردبُل، من الفوز بالمركز الثالث بفارق ثانيتن، و959 جزءاً من الثانية، وجاء كلاً من البلجيكي تيبو رامايكرز، من فريق زاهد، والإماراتي آدم الأزهري من فريق فالفولين في المركزين الرابع والخامس على التوالي، أما المراكز من السادس حتى العاشر فقد حجزها على التوالي كل من الهولندية اسمي كوسترمان، والسويسرية كايرا باتيج، والسعودي عبدالله كامل، والبريطانية ميغان بروس، والأمريكية آفا دوبسون.