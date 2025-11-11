الأخضر يواصل استعداده للقاء ساحل العاج ودياً في جدة

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم طُبِّقت تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُجرى مناورة على كامل مساحة الملعب.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب صالح الشهري برفقة زملائه، فيما اكتفى اللاعبان سالم الدوسري وحسن كادش بتمارين خاصة برفقة الجهاز الفني.

ويواصل الأخضر استعداداته في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.