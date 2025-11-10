وزارتا الداخلية والحج والعمرة توقعان مذكرة تفاهم في مؤتمر ومعرض الحج 2025

البلاد (جدة)
وقَّعت وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم في مجالات التوعية والتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يقام خلال الفترة (18 – 21 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 9- 12 نوفمبر 2025م)، في جدة سوبر دوم بمحافظة جدة.
وتهدف المذكرة، التي وقعها من جانب وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، ومن جانب وزارة الحج والعمرة وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، إلى تقديم المبادرات والتجارب الإبداعية والابتكار، وتفعيل الحملات الإعلامية والاتصالية التوعوية، والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب والتطوير في مجالي الإعلام والاتصال، بما يعزز تكامل الجهود الاتصالية لخدمة ضيوف الرحمن.