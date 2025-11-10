متابعات

وزارتا الداخلية والحج والعمرة توقعان مذكرة تفاهم في مؤتمر ومعرض الحج 2025

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      10 نوفمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
وقَّعت وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم في مجالات التوعية والتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يقام خلال الفترة (18 – 21 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 9- 12 نوفمبر 2025م)، في جدة سوبر دوم بمحافظة جدة.
وتهدف المذكرة، التي وقعها من جانب وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، ومن جانب وزارة الحج والعمرة وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، إلى تقديم المبادرات والتجارب الإبداعية والابتكار، وتفعيل الحملات الإعلامية والاتصالية التوعوية، والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب والتطوير في مجالي الإعلام والاتصال، بما يعزز تكامل الجهود الاتصالية لخدمة ضيوف الرحمن.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *